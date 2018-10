Grand Slam d’Abu Dhabi 2018 : Pinot en or, Bairo en argent et Gneto en bronze

Pricilia Gneto a eu un tournoi chaotique. Battue en finale du pool A par la Kosovare Gjakova, elle a ensuite remporté les repêchages en prenant le meilleur sur la Chinoise Zhang puis sur la Française Automne Pava. Si elle a remporté sa première médaille de l’année, Gneto court toujours après une victoire depuis son succès à l’Open de Bucarest l’année dernière.

Margaux Pinot a dominé l’Allemande Miriam Butkereit en finale des -70 kg, une adversaire qu’elle avait battue au stade des demies-finales à l’Open de Glasgow au mois d’octobre.

Anna Fatouamta M’Bairo a triomphé de l’Ukrainienne Galyna Tarasova en demi-finale des +78 kg mais s’est inclinée en finale face à la Biélorusse Slutskaya, 8ème au classement mondial et médaille de bronze au Grand Prix de Budapest en août.

Quant à Mélanie Clément (-48 kg), elle a été vaincue en finale du Pool D par l’Argentine Paula Pareto, puis au premier tour des repêchages par la Chinoise Yanan Li. En -78 kg, Sama Hawa Camara a été éliminé au premier tour par l’Allemande Ana Maria Wagner.

Dans les autres catégories, la Mongole Munkhbat (-48 kg), l’Italienne Giufreda (-52 kg), la Kosovare Gjakova (-57 kg) et les Néerlandaises Franssen (-63 kg) et Steenhuis (-78 kg) ont remporté la médaille d’or.

Chez les hommes, les Géorgiens ont fait régner l’ordre avec 3 médailles d’or : Papinashvili en -60 kg, Margvelashvili en -66 kg et Shavdatuashvili en -73 kg. Les autres catégories ont été dominées Israël avec les victoires de Muki (-81 kg) et Paltchik (-100 kg), et par la Russie avec les succès d’Igolnikov (-90 kg) et de Tasoev (+100 kg). À noter qu’il n’y avait aucun judoka français inscrit sur cette compétition.

Au classement des nations, la Géorgie a terminé en tête avec 3 médailles d’or, devant la Russie (2 médailles d’or, 1 médaille d’argent et 1 médiale de bronze) et Israël (2 en or et 3 en bronze). La France a pris la 6ème place.