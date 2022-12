Judo

Grand Slam Tokyo | Kano Miyaki, championne du monde cadette cette année, et déjà en or en -48 kg à Tokyo

GRAND SLAM TOKYO - Encore une finale japonaise ! Et la preuve que le pays qui a inventé le judo a de la réserve. En -48 kg, on a même peut-être assisté à l'avènement d'une future grande championne, puisque Kano Miyaki, championne du monde cadette 2022 et tout juste passée junior, a remporté en -48 kg dimanche en battant Rina Tatsukawa, avec style, sur un seoi puissant.

00:02:31, il y a 42 minutes