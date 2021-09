Le destin sportif d’un champion, ou d’une championne, peut ne tenir qu’à un fil. Mais parfois, l’enjeu est bien plus grand. C’est alors une question de vie ou de mort. Clarisse Agbegnenou aurait, non seulement, pu ne jamais faire carrière dans le judo, mais elle a raconté mardi soir dans l’émission C à Vous sur France Télévisions qu’elle a bien failli mourir peu après sa naissance.

"J’ai été une grande prématurée avec mon frère jumeau. Je suis tombée dans le coma, a déclaré la double championne olympique de judo, titrée en individuel (-63 kg) et dans l’épreuve mixte par équipes cet été à Tokyo. Ils m’ont réanimée et ont dit que j’avais un petit problème de santé, un rein qui était mal formé. Ils m’ont opérée deux semaines après pour que je ne sois pas trop faible… mais je ne revenais pas."

"C’était le premier combat"

Son pronostic vital était engagé. Pire, les médecins n’avaient même plus l’espoir de la sauver, selon Agbegnenou (28 ans) : "Ils ont dit à mes parents : ‘Il faut la débrancher, c’est compliqué.’ Mes parents ont dit : ‘Non, non, non. C’est une battante, elle va se battre.’ Ils ont attendu quelques semaines, quelques jours, et ils sont revenus avec des spécialistes et ont dit : ‘Bon, elle ne revient pas, on va la débrancher…’, et à ce moment-là, je me suis réveillée."

La quintuple championne du monde (à titre individuel) a terminé ce récit par une formule, qui lui a été suggérée en plateau : "C’était le premier combat." Dans la suite de l’entretien, Clarisse Agbegnenou a notamment expliqué qu’elle débordait d’énergie dans sa jeunesse. D’où la naissance de sa vocation : "Ma directrice a dit : ‘On n’en peut plus, il faut qu’elle fasse un sport de combat’". Son choix s’est porté sur le judo sans grande conviction… "et je suis tombée amoureuse" conclut-elle.

