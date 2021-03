Rafael Silva est un adversaire que Teddy Riner ne connaît que trop bien. C’est l’un de ceux qu’il a le plus souvent affronté sur le circuit international. À neuf reprises, pour autant de victoires, dont une en finale des Mondiaux 2013 à Rio de Janeiro. Leur dixième confrontation, si elle a lieu un jour, attendra. Car le Guadeloupéen avait, à l’instar des membres du Top 10 mondial des +100kg, décidé de faire l’impasse sur le Grand Slam de Tbilissi, qui s’est conclu ce dimanche. Le Brésilien, en revanche, était bien là. Mais il n’a pas su profiter de l’absence des cadors pour se parer d’or.

Chez lui, Sulamanidze bute sur la dernière marche contre Elnahas

Zaalishvili récidive

Le poids lourd de 33 ans avait bien mené sa barque jusqu’en finale, même si le Cubain Andy Granda lui a donné du fil à retordre en demie. L’ultime combat contre Gela Zaalishvili a longtemps été indécis. C’est toutefois le Géorgien qui a fait la différence, en marquant ippon durant le Golden Score. Actuellement en pleine progression, le jeune combattant de 21 ans enchaîne donc un deuxième Grand Slam victorieux, un peu plus d’un mois après avoir déjà triomphé à Tel Aviv. L’ancien numéro 1 mondial, lui, doit se contenter de l’argent.

Le judoka originaire de Campo Grande a connu un peu plus de réussite que ses deux compatriotes engagées en +78kg, à savoir Beatriz Souza et Maria Altheman. Les deux Brésiliennes ne rentreront malgré tout pas au pays bredouilles, puisqu’elles sont parvenues à arracher le bronze, la Chinoise Shiyan Xu étant montée sur la plus haute marche du podium. Marcus Nyman (-90kg) et Shady Elnahas (-100kg) ont également décroché la médaille d’or dans leur catégorie respective.

