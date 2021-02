C’est peu dire que Shirine Boukli a marqué des points - et les esprits - ce jeudi à Tel Aviv. Impeccable tout au long de la journée, la Française a notamment pris le meilleur sur sa compatriote Mélanie Clément en demi-finale. Une victoire tout sauf anecdotique puisque seulement l’une de ces deux combattantes, en concurrence au sein de la catégorie des -48kg, obtiendra un ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Mais un défi plus grand encore attendait la sociétaire du FLAM 91 en finale. Daria Bilodid, double championne du monde en titre, se présentait en effet à l’autre bout du tapis. Loin d’être impressionnée, la tonique Gardoise a sérieusement contrarié la longiligne Ukrainienne. Cette opposition de styles très indécise s’est prolongée jusqu’au Golden Score. Boukli n’a pas faibli, a multiplié les prises d’initiative… et a fini par être récompensée, son attaque de jambes incisive en bordure lui ayant permis de marquer ippon.

Une attaque tranchante en bordure et Boukli surprend Bilodid : la finale en vidéo

Sacrée championne d’Europe à Prague en novembre dernier, la super-légère de 22 ans a donc confirmé, avec son judo vif et offensif, tout le bien que l’on pouvait penser d’elle. Sarah-Léonie Cysique (-57kg) aurait pu l’imiter un peu plus tard dans la journée. La récente finaliste malheureuse du Masters a cependant de nouveau buté sur la dernière marche. Opposée à l’Israélienne Timna Nelson Levy, la Francilienne a été prise à la gorge d’entrée et plaquée sur le dos après 18 petites secondes de combat.