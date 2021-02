Diffuseur officiel des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, de Pékin 2022 et de Paris 2024, Eurosport s’associe aujourd’hui à l’IJF, la Fédération Internationale de Judo, pour la diffusion des prochains rendez-vous internationaux de judo :

Grâce à cet accord, Eurosport lance le compte à rebours vers les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, reportés en 2021, et propose au public français de suivre le parcours des plus grands judokas de la planète jusqu’à la prestigieuse échéance olympique. Les téléspectateurs retrouveront les athlètes tricolores parmi lesquels Teddy Riner et Clarisse Agbegnenou.