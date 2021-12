Le parquet de Bobigny a annoncé mercredi faire appel de la relaxe la veille de l'entraîneur de judo Alain Schmitt pour des faits de violences conjugales sur la championne olympique Margaux Pinot. Estimant "n'avoir pas assez de preuves de culpabilité", le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé l'entraîneur dans la nuit de mardi à mercredi. Le parquet avait requis un an de prison avec sursis pour "des violences très graves, même pour un primo-délinquant".

Alain Schmitt, 38 ans, a été arrêté en état d'ivresse dans la nuit de samedi à dimanche au Blanc-Mesnil quelques heures avant son départ prévu pour Israël, où il est attendu pour prendre les rênes de l'équipe nationale féminine. Margaux Pinot accuse son compagnon et ex-entraîneur au sein du club l'Étoile Sportive du Blanc-Mesnil de lui avoir asséné des coups, tiré les cheveux mais aussi d'avoir tenté de l'étrangler lors d'une altercation dans l'appartement de la jeune femme de 27 ans. Ses appels au secours ont alerté certains voisins, chez qui elle a trouvé refuge avant l'arrivée des policiers vers 02H30. Souffrant d'ecchymoses et d'une fracture au nez, elle s'est vu prescrire dix jours d'ITT.

Mercredi après-midi, la médaillée d'or à Tokyo avec l'équipe de France, dans la nouvelle épreuve par équipes mixtes, s'est exprimée pour la première fois sur les réseaux sociaux depuis le début de l'affaire pour exprimer son indignation. "Que vaut leur défense calomnieuse face à mes blessures, et le sang jonchant le sol de mon appartement ? Que manquait-t-il ? La mort au bout, peut-être ?", s'est-elle insurgée en publiant une photo de son visage tuméfié, qui semble prise peu après les faits. "C'est probablement le judo qui m'a sauvée", a-t-elle ajouté.

"C'était des coups de poing"

L'audience mardi a été marquée par des versions contradictoires. Présentant lui aussi un visage contusionné, Alain Schmitt a nié "à 100%" les faits qui lui étaient reprochés. À la barre, il a démenti avoir porté le moindre coup à sa compagne, décrivant plutôt une bagarre entre amants comme une "tornade", à base de prises de judo et déclenchée par Margaux Pinot. "C'était pas un combat de judo, c'était des coups de poing", a protesté la judokate à la barre.

Contactée par l'AFP, l'avocate d'Alain Schmitt, Caroline Wassermann, a indiqué que son client accueille avec "sérénité" l'appel du parquet. "Ce n'est pas pour autant que la décision de la cour (d'appel) ne sera pas similaire à la décision de première instance", a-t-elle averti.

Ces violences ont suscité de nombreuses réactions dans le monde du judo. Dans un message de soutien à sa collègue en équipe de France, l'étoile féminine du judo français Clarisse Agbégnénou s'est dite "choquée" par la décision de justice. "Je n'ai pas les mots pour exprimer tout ce qui se passe dans ma tête et mon corps en tant que femme face à ce que ma coéquipière Margaux Pinot a subi", a tweeté la porte-drapeau de la délégation française aux Jeux olympiques de Tokyo. "Nous sommes tous profondément touchés par ce que vient de subir notre coéquipière Margaux Pinot", a abondé quelques minutes plus tard le triple champion olympique Teddy Riner.

Le palmarès individuel de Margaux Pinot, qui a combattu dans deux catégories (-63 et -70 kg), comporte notamment une médaille de bronze mondiale en 2019, deux titres de championne d'Europe (2019 et 2020) et deux médailles d'argent continentales (2017, 2021).

Médaillé de bronze aux Mondiaux de 2013 (-81 kg), Alain Schmitt a déclaré au tribunal envisager son départ pour Israël comme un "réel changement de vie" après six années comme entraîneur au Blanc-Mesnil où il entraînait aussi Madeleine Malonga. Il doit finalement s'envoler pour le Proche-Orient dans les prochains jours.

