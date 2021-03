La fédération française de judo a annoncé la nouvelle ce mardi par le biais d'un communiqué : le tournoi de Paris, prévu les 8 et 9 mai prochains, a été annulé, pour ce qui concerne ces dates.

" La raison principale exprimée par l'IFJ (Fédération internationale de judo) est la suivante : le contrat entre la FFJudo et l'IJF, reçu en juillet 2020, n'a pas été signé par l'équipe dirigeante précédente de la Fédération, alors même que le contrat avec l'AccorHotels Arena a été reconduit pour quatre ans. Le courrier précise également que la date a été attribuée à Kazan (Russie) pour l'édition pré-olympique de mai 2021 ", précise le communiqué.

Cependant, la fédération internationale propose de reporter le tournoi de Paris au mois d'octobre et a également " évoqué les prochaines éditions à Paris, à la date habituelle, en février, pour les trois prochaines années (2022, 2023, 2024)".

Néanmoins, la déception est grande pour la FFJudo : positionné après les JO, le plus grand tournoi du monde attirerait forcément moins de stars.

L'an dernier, Teddy Riner s'était présenté et incliné face à Kokoro Kageura. Soit la fin d'une invincibilité de plus de neuf ans et 154 combats.