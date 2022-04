Judo

Madeleine Malonga : "Qu’on soit championne ou pas, le sport, c’est l’école de la vie"

INSPIRANTES – À 28 ans, la judokate française a tout gagné ou presque. Championne d’Europe, championne du monde, et vice-championne olympique des -78 kilos, Madeleine Malonga avait également remporté la médaille d’or par équipes aux JO de Tokyo. Rencontre avec cette guerrière humble, mais déterminée, attachante et sensible.

00:03:52, il y a 25 minutes