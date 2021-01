Riner en winner. Pour sa première compétition internationale depuis sa défaite (sa première après 154 combats d’invincibilité) au tournoi de Paris, en février 2020, Teddy Riner voulait “remettre les pendules à l’heure”. Objectif rempli pour le Tricolore qui s’est plus que rassuré lors du Masters de Doha. Vainqueur du Russe Inal Tasoev par pénalités en finale, “Teddy Winner” a donné le ton au Qatar.

Carton plein pour l'équipe de France : Riner, Malonga et Dicko sacrés lors du Masters de Doha

Si le décuple champion du monde a semblé démarrer son tournoi dans le plus grand des calmes, il a très vite rappelé l’immense champion qu’il était. De son premier tour face au Néerlandais Roy Meyer à sa finale face à Inal Tasoev, Teddy Riner a livré un véritable récital tout au long de la journée, face à des adversaires figurant pourtant parmi les meilleurs du circuit. Mais ce mercredi, tout semblait trop facile pour le judoka français.

Riner a sorti l’étendue de sa palette judo pour avancer dans la compétition. Vigilant sur les prises et dans ses déplacements, entreprenant, le Français était trop fort. Et s’il n’a cessé de monter en puissance tout au long de la journée, c’est surtout physiquement que le judoka licencié au PSG a donné le plus de garanties.