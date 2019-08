Anne-Fatoumata Mbairo (+78 kg), seule combattante tricolore de la journée, a été battue d'entrée aux Championnats du monde de judo, samedi à Tokyo, à un an des JO-2020 dans la capitale japonaise. Mbairo n'a résisté que 19 secondes face à la Serbe Milica Zabic, victorieuse express par ippon.

Le double champion olympique en titre des poids lourds et décuple champion du monde Teddy Riner absent du rendez-vous tokyoïte, est pleinement concentré sur la quête d'un troisième sacre olympique l'été prochain, aucun judoka français n'est engagé en +100 kg. L'équipe de France termine donc les épreuves individuelles avec cinq médailles, dont trois en or conquises par Clarisse Agbegnenou (-63 kg), Marie-Eve Gahié (-70 kg) et Madeleine Malonga (-78 kg). La compétition nippone se conclut dimanche avec l'épreuve par équipe mixte, qui fait son entrée au programme olympique au JO-2020.