Teddy Riner a perdu. Cette phrase, à elle seule, représente un évènement. Mais ce samedi à Brest, la défaite de Riner fait d’autant plus de bruit qu’elle est, selon lui, le fruit d’une erreur arbitrale. Le colosse du Paris Saint-Germain a chuté, avec son club, en quarts de finale des championnats de France par équipes, battu aux pénalités lors du duel décisif par Joseph Terhec, de Sucy Judo.

Très remonté en zone mixte, Riner n’en démordait pas : il ne méritait pas de perdre ce combat. "Encore, le premier shido, où c’est tous les deux… il n’y a pas de problème. Mais tu es arbitre, tu sais que tu as déjà fait une petite erreur et tu continues… non", s’est plaint le double champion olympique. Il s’est dit surtout déçu à titre collectif : "C’est l’injustice que je ressens. Il y a une grosse erreur d’arbitrage qui coûte un tour au Paris Saint-Germain."