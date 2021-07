15 petites secondes. C'est le temps qu'il a fallu à Amandine Buchard, ce dimanche, pour remporter sa demie et se qualifier pour la finale de la catégorie des -52kg. Opposée à Fabienne Kocher, invitée surprise du dernier carré, la numéro 2 mondiale n'a effectivement pas perdu de temps. Une saisie incisive du judogi adverse, un petit mouvement de jambes et un kata-guruma exécuté à merveille : la Suissesse était clouée au sol, l'arbitre annonçait ippon et la Française pouvait donc exulter. Il ne lui reste plus qu'une marche à gravir pour remporter l'or. Et pas des moindres, puisque c'est la Japonaise Uta Abe qui se dressera sur son chemin.

Très en jambes et déterminée comme jamais, "Bubuche" a affiché une grande maîtrise lors de tous ses combats disputés jusqu'à présent. C'est simple, aucun d'entre eux n'a duré plus d'1'05'', la championne d'Europe en titre mettant systématiquement fin au suspense par ippon. Sa prochaine adversaire, qui a dû passer par le Golden Score pour se défaire de l'accrocheuse Odette Giuffrida, a été moins impressionnante. Mais la finale aura droit à sa propre histoire...

Tokyo 2020 Buchard en mode express et déjà en demie, pas d'exploit pour Le Blouch IL Y A 4 HEURES

Comment Buchard a foudroyé Kocher

Tokyo 2020 "Il y a tout l’olympisme dans l’histoire de Mkheidze" IL Y A 16 HEURES