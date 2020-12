Marathon

Revivez en résumé les victoires des Kényans Chebet et Jepchirchir au marathon de Valence

ATHLETISME - Les Kenyans Evans Chebet (32 ans) et Peres Jepchirchir (27 ans) ont remporté dimanche le marathon de Valence respectivement en 2h03'00" et 2h17'16 ", les meilleurs chronos de la saison chez les hommes et les femmes. Retrouvez le résumé de cette course ultra-rapide en vidéo.

