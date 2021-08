Une première historique pour Cyril Gane. A Houston, dans la nuit de samedi à dimanche, le Tricolore de 31 ans a remporté le premier titre mondial UFC de l'histoire du sport français, dans la catégorie poids lourds, en battant largement l'Américain Derrick Lewis. L'arbitre a été forcé d'arrêter le combat, après que le "Bon Gamin" a mis son adversaire, complètement dépassé, à genoux dans le troisième round.

Après le combat, Gane s'est déjà tourné vers la suite : "J'ai un réel détachement avec tout ça (la ceinture intérimaire, ndlr), a-t-il confié à RMC Sport. Je ne vais pas dire que je m’en fiche devant les caméras mais il y a encore des étapes après. Le chemin est long et ce n’est pas terminé. Mais c’est une ceinture mondiale et je peux être fier d’elle. Ce n’est pas du tout fini."

Désormais, le Français est tourné vers le prochain combat, face à Francis Ngannou, pour le titre régulier des poids lourds de l'UFC. "On sait très bien que le champion c’est Francis, et si je veux unifier les ceintures, il faut que je combatte contre Francis et que je gagne", a lâché Gane. Prêt à entrer une nouvelle fois dans l'histoire.

