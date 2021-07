Nouveau combat mais même résultat pour McGregor. Six mois après la revanche entre l’Irlandais et l’Américain Dustin Poirier, qui avait vu The Notorious être sèchement battu par KO dès la deuxième reprise, cette fois Conor McGregor n’aura même pas tenu une reprise. Sur un appui, et sous la pression de son adversaire, la star de la MMA a vu sa cheville se briser, le poussant à quitter l’octogone sur civière. Ironie du sort, McGregor avait promis cette issue à son adversaire pour le troisième combat entre les deux hommes.

C’était le combat le plus attendu de cette soirée UFC à la T-Arena de Las Vegas, gonflée à bloc. L’affrontement entre les deux hommes avait pourtant bien débuté. McGregor, de retour en janvier dernier après un an d’absence, semblait cette fois bien mieux préparé physiquement et plus en jambe que lors de sa revanche face à Dustin Poirier. Mais après une bonne minute de combat, l’Irlandais a rapidement été mis au sol par son adversaire. Et c’est juste avant la fin du premier round que le sportif le mieux payé du monde en 2021 a été lâché par son corps, offrant la victoire sur un plateau à l’Américain par TKO devant 20 000 spectateurs médusés. Dustin Poirier n’en demandait pas tant.

Fin de carrière pour McGregor ?

Ces images de McGregor avec sa cheville gauche quasiment en angle droit seront-ils les dernières de l’Irlandais dans une cage ? Après cette 6e défaite en 28 combats, Conor McGregor n’a pas décidé de quoi son avenir sera fait. Mais à 32 ans, après ces deux défaites cinglantes face à Dustin Poirier en l’espace de six mois et avec une convalescence qui s’annonce longue, la carrière du combattant qui a popularisé les Arts Martiaux Mixtes (MMA) semble être proche de la fin.

Conor McGregor Crédit: Getty Images

