Il n'a pas tenu toutes ses promesses, mais peu importe, il y a eu quand même un combat. Et Francis Ngannou l'a brillamment remporté. Opposés dans la nuit de samedi à dimanche à Anaheim, au Sud de Los Angeles, Francis Ngannou et Ciryl Gane ont proposé une opposition de haut niveau lors du main event de l'UFC 270, l'événement principal de ce début d'année 2022 dans la principale ligue de MMA.

C'est au bout des cinq reprises, très serrées et pas toujours spectaculaires, que Ngannou s'est imposé sur décision unanime des juges (48-47, 48-47, 49-46). Il a ajouté ainsi une 17e victoire à son palmarès (3 défaites) et infligé à Gane son premier revers en 11 combats. Patient, plus puissant que le Français de 31 ans, Ngannou a aussi montré qu'il était un combattant complet car son excellent travail au sol lui a notamment permis de faire la différence.

Ad

Après sa victoire, Ngannou a reconnu qu'il s'était blessé au genou il y a à peine trois semaines - un ligament croisé antérieur déchiré - et qu'il avait volontairement porté le combat vers la lutte, histoire de soulager son membre blessé. Ce facteur blessure a rendu sa victoire encore plus forte.

Mixed Martial Arts Le champion n'est pas tombé : Ngannou conserve sa ceinture des lourds IL Y A 4 HEURES

Ngannou avait un genou en sale état

"Je savais qu'il serait un adversaire très dur. Je suis surpris qu'il ait réussi à rester dans ce combat jusqu'à la fin des cinq rounds. Mais je savais quoi faire. Mes coaches m'ont dit de rester calme une fois que j'avais pris l'avantage. C'est un parcours fabuleux que je suis en train de mener ici à l'UFC. J'ai connu pas mal d'embrouilles, je me suis fais les croisés, j'ai été blessé pas mal de temps, mais je ne me voyais pas abandonner ce combat", a-t-il analysé à chaud, avant de régler ses comptes en deux temps.

D'abord dans l'octogone. "Je voulais rappeler à tout le monde que j'étais le champion. Ne l'oubliez jamais, je bosse tous les jours sans relâche. A Las Vegas, on a une super équipe de lutte, de super coaches. Donc, mes qualités au sol se sont largement améliorées. Je vais fêter ça, on est très fiers du travail qu'on a réalisé ensemble. J'ai une pensée pour le Cameroun et tous ceux qui me supportent dans le monde. J'ai ressenti beaucoup d'affection de la part des Camerounais." Puis, en conférence de presse, avec sa ceinture et un beau costume vert aux couleurs de sa nation. "Je n'ai certes pas mis K.O. Ciryl, mais je suis content d'avoir déçu ceux qui pensaient qu'il me battrait en cinq reprises. J'étais le champion et je le reste. Le boss, c'est moi."

Francis Ngannou après son combat contre Ciryl Gane à l'UFC 270 Crédit: Getty Images

La boxe dans un coin de sa tête

Quelle sera la suite pour Ngannou ? En mauvais rapports avec l'UFC (Ultimate Fighting Championship), la plus importante ligue de MMA au monde, et son grand boss Dana White, le sportif de 35 ans souhaite se tourner vers de nouveaux horizons, surtout que son contrat prend bientôt fin. "J'ai la boxe dans un coin de ma tête, c'est l'une des options à considérer. Je vais prendre toutes les opportunités qui vont se présenter. J'ai les yeux ouverts, je ne vais pas passer ma vie à l'UFC", a-t-il dit sur le ring dans un premier temps, avant d'en dire plus à RMC Sport.

"Tout est possible pour la suite. Il faut résoudre la situation avec l'UFC, qui est très tendue ces derniers temps. J'ai le maximum de cartes en main. Soit ils vont s'arranger pour négocier soit ils vont me libérer. Je combats la liberté et l'indépendance, c'est tout. Je pense que chaque combattant doit être en position de s'exprimer sans avoir peur des représailles. Même pour ceux qui débutent, c'est un droit. Il n'y a pas besoin d'être en position de force pour réclamer ce qui est dû."

Gane veut "sa revanche"

De son côté, le Français Ciryl Gane a fait bonne impression lors de ce combat. Combattant de MMA depuis 2018, le sportif de 31 ans a principalement manqué de présence physique comme l'a rappelé son père à RMC Sport. Celui qu'on appelle "Bon Gamin" a quand même pris rendez-vous pour le futur avec cette prestation.

"Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Je suis désolé mais félicitations à Francis. Je suis un peu triste mais c'est une bonne expérience pour moi. Je viens d'arriver récemment à l'UFC", a-t-il souligné quelques instants après sa défaite. Mais, défaite ou pas, il en veut plus. "Je veux une revanche".

Avec AFP

Mixed Martial Arts "Ngannou-Gane va susciter un énorme intérêt en France" selon l'UFC HIER À 11:59