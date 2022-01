Lawrence Epstein, quelle importance revêt ce combat dans l'histoire de l'UFC ?

Lawrence Epstein. : "C'est sans doute l'un des plus importants de l'année et aussi l'un des plus importants de l'histoire de l'UFC. On a là deux athlètes incroyables qui vont s'affronter pour le titre de champion du monde des poids lourds, qui fera de lui l'homme le plus fort et le plus résistant du monde."

L'attente dans le monde entier est-elle aussi grande que pour un combat impliquant une superstar telle que Conor McGregor ?

L.E. : "Nous aurons une grande quantité de données concernant l'audience télévisée et sur internet après l'événement, mais nous nous attendons à ce qu'elle soit énorme dans le monde entier. Nous savons que ce sera un événement très regardé."

Quel impact peut avoir ce combat sur le MMA et par extension sur l'UFC en France ?

L.E. : "Cela va être une opportunité d'élargir la base de fans. Vous avez deux combattants francophones en compétition pour le titre UFC majeur des poids lourds. Il n'y a aucun doute qu'en France, cela va créer un énorme intérêt et faire augmenter le nombre de fans sur ce marché."

La France est déjà un marché très important

Avez-vous, justement, une idée du potentiel du marché français pour l'UFC ?

L.E. : "La France est déjà un marché très important, on le voit à travers nos audiences télévisées, notre suivi sur les réseaux sociaux, les données que nous avons concernant notre nombre de fans. La France est le deuxième marché le plus important en Europe sur Facebook, avec presque 550.000 fans. La croissance est très rapide et cet événement ce week-end va accélérer cette croissance."

Nous travaillons à l'organisation d'un événement en France

Le Bellator (ligue concurrente) est déjà venu en France. A quand une soirée UFC en France ?

L.E. : "D'abord, la seule chose qui retarde tout ce que tout le monde veut faire dans le monde, c'est bien sûr le Covid. Mais nous travaillons à l'organisation d'un événement en France. Nous avons bon espoir que 2022 soit l'année où nous y organiserons un événement UFC, en sachant, encore une fois, que le Covid a un rôle de joker dans tout ceci. Nous serions heureux de même faire une série d'événements sur une base annuelle en France."

Sans la pandémie, le combat de samedi aurait-il pu avoir lieu en France ?

L.E. : "Oui et nous avons d'ailleurs eu beaucoup de discussions à ce sujet. Mais le Covid et d'autres problèmes logistiques ont fait que nous n'avons tout simplement pas pu l'organiser là-bas."

La stratégie de l'UFC est globale, avec d'autres marchés à gagner. L'Afrique fait-elle partie de votre liste ?

L.E. : "Nous pensons à y organiser des événements, car nous avons déjà examiné des marchés potentiels dans des pays comme le Nigeria et l'Afrique du Sud. L'UFC sera en Afrique, ça arrivera relativement vite. Pas en 2022, mais en 2023 c'est une possibilité, d'autant qu'en ce moment on a des champions africains - camerounais comme Francis (Ngannou) - ou nigérian comme Israel Adesanya."

