MOTOGP - Marc Marquez (Honda HRC), 25 ans et déjà à deux pas de Valentino Rossi (Yamaha) au palmarès

Marc Marquez (Honda HRC), grimpe, irrésistiblement, vers le haut du palmarès du championnat du monde MotoGP. Deviendra-t-il le pilote le plus titré de l'histoire ? Il est encore impossible de l'assurer avec certitude. Mais il faut d'ores et déjà commencer à l'envisager, tant il semble repousser ses limites, saison après saison, titre après titre.

A seulement 25 ans, 8 mois et 4 jours, l'Espagnol est déjà l'égal du plus grand champion qu'ait connu Honda, Mick Doohan, titré cinq fois consécutivement entre 1994 et 1998. Désormais, Marquez n'a plus que deux pilotes devant lui : son rival de toujours, Valentino Rossi, sacré à sept reprises, et l'immense Giacomo Agostini, couronné à huit reprises en catégorie reine. La chasse est ouverte. Plus que jamais.

Vidéo - Marquez : "Le big boss de Honda était heureux... je vais pouvoir lui demander un peu plus d'argent" 03:21

Visuel : Quentin Guichard