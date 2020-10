Il est passé du centre médical à la pole position. C'est un scénario des plus improbables, mais Fabio Quartararo l'a bel est bien écrit samedi en signant le meilleur temps de la qualification sur le Grand Prix d'Aragon. Quelques heures plus tôt, il avait été victime d'une chute impressionnante après un passage sur le vibreur entre les virages 13 et 14 du MotorLand. " Honnêtement, quand je suis tombé, je ne pensais pas pouvoir piloter dans l'après-midi , a reconnu le pilote Yamaha SRT. Car si maintenant ça va, quand je suis tombé ça n'allait pas. "

Quartararo revient de loin. Si les examens pratiqués sur le Français après sa chute matinale n'ont heureusement pas révélé de fracture, "El Diablo" est quand même ressorti du centre médical avec des béquilles avant de rejoindre la Clinica Mobile pour soigner un gros hématome sur la hanche droite. Lui qui en avait déjà un sur la hanche gauche après avoir déjà chuté la veille sur les premiers essais libres. " J'ai eu énormément de douleurs en FP4 et en qualif' , a-t-il reconnu après la qualification. Mais le plus important, c'est d'avoir la pole position. "

Le Français n'en espérait pas tant. Il a surpris tout son monde. Il s'est surtout surpris lui-même. "Hier je suis tombé, ce matin encore une fois et normalement il me faut du temps pour me remettre, a-t-il avoué. Notre objectif c'était la première ligne, comme d'habitude, mais là ça fait vraiment du bien d'être en pole. Même si mon tour n'était pas génial, on a quand même réussi à faire un très beau tour."