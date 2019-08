Marc Marquez (Honda HRC) n'a toujours pas accroché le Grand Prix d'Autriche à son palmarès. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Le quintuple champion du monde a livré une nouvelle bataille d'anthologie avec Andrea Dovizioso (Ducati) mais il a fini par s'incliner devant l'Italien, vainqueur à l'issue d'un dépassement dans le dernier virage. Un temps, Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) a profité de cette bagarre pour mener mais il s'est contenté d'un podium en matant les deux officiels Yamaha, Rossi et Viñales.

Durant cinq tours, le Français a éclipsé le duel tant attendu. Le temps que Dovizioso et Marquez, les deux favoris, récupèrent l'avantage qu'ils avaient perdu au virage n°3 après un contact. La supériorité des deux hommes leur a permis de se retrouver, rapidement, aux avant-postes. Et lorsque l'Espagnol a pris la tête, au 8e tour, au bout d'un dépassement qui s'est étendu sur un secteur entier, on a bien cru que l'hégémonie de Ducati à Spielberg allait prendre fin.

Dovizioso a réussi ce que Marquez avait manqué en 2017

Le leader du Mondial a tenu son dauphin 11 tours durant, sans jamais créer un écart suffisant pour se mettre à l'abri. Au 19e passage, il a jeté un coup d'œil sur sa droite pour observer la puissance démoniaque de la GP19 de 'Dovi'.

Cette fois, le Catalan a pris tous les risques pour tenter de reprendre l'avantage. Il a observé, longtemps, et patienté jusqu'au 26e tour pour porter une attaque tranchante dans une courbe à gauche, là où l'Italien s'y attendait le moins.

Car dans le dernier tour, Dovizioso a réussi ce que Marquez avait manqué en 2017. Dans la dernière courbe, le pilote de Forli s'est engouffré à l'intérieur avec l'agilité nécessaire pour pouvoir déployer toute la puissance de sa GP19 jusqu'à la ligne. Le n°93 n'a pu répliquer.

Derrière, Quartararo a observé la bagarre avec la tranquillité d'un spectateur. Malgré une M1 à la puissance très limitée, le prodige niçois n'a jamais été menacé par Rossi. Mieux, il a repris la tête du classement des pilotes indépendants puisque Jack Miller (Ducati Pramac) et Cal Crutchlow (Honda LCR) ont chuté. Preuve qu'il n'a pas fini de surprendre.