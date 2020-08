GRAND PRIX D'AUTRICHE - Au terme d'une course animée marquée par plusieurs chutes dont une spectaculaire implicant Zarco et Morbidelli, c'est Andrea Dovizioso (Ducati) qui s'est imposé, pour la deuxième année d'affilée, sur le circuit de Spielberg. Il devance Joan Mir (Suzuki, 2e) et Jack Miller (Ducati Pramac, 3e). Huitième de la course Fabio Quartararo conserve la tête du championnat du monde.

Quel week-end pour Andrea Dovizioso. Samedi, le pilote italien a annoncé qu’il quitterait Ducati à l’issue de la saison 2020. Et dimanche ? Il a décroché un quatorzième succès en MotoGP sous les couleurs de cette même écurie. Le tout à l’issue d’un Grand Prix d’Autriche chaotique, notamment marqué et interrompu par une chute spectaculaire de Johann Zarco et Franco Morbidelli. Grâce à ce succès acquis devant Joann Mir (Suzuki, 2e) et Jack Miller (Ducati Pramac, 3e), Dovizioso grimpe au deuxième rang d'un classement toujours dominé par le Français Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT), 8e du jour.

