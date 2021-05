Insubmersible. Profondément touché après le décès de Jason Dupasquier plus tôt dans la journée, Fabio Quartararo a tenu à rendre le plus beau des hommages au pilote suisse francophone. L’officiel Yamaha n’a eu aucun état d’âme à assommer la concurrence dimanche sur le GP d’Italie. Une partition déroulée à la perfection, achevée avec près de trois secondes d’avance sur la ligne. Sanctionné d’un passage hors des limites durant le dernier tour, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) glisse finalement à la 3e place derrière Joan Mir (Suzuki). Un temps en délicatesse avec ses pneumatiques, Johann Zarco (Pramac) n’a pu offrir un nouveau doublé français mais le Cannois (4e) peut se satisfaire de gagner une place au classement général, désormais nouveau dauphin de Fabio Quartararo après la chute de Francesco Bagnaia (Ducati).

Un départ plongé dans l’émotion

Grand Prix d'Italie Jason Dupasquier est mort IL Y A 3 HEURES

La Toscane et ses paysages rêveurs ont tant manqué au paddock et à ses suiveurs. Les retrouvailles après une édition 2020 annulée pour cause de crise sanitaire devaient célébrer à nouveau l’union entre les pilotes et l’écrin transalpin. Mais l’attente d’un feu d’artifice sur l’asphalte a rapidement été éclipsée par l’accident impliquant samedi Jason Dupasquier, pilote suisse de 19 ans en Moto3. Hospitalisé en urgence à Florence, le pilote de PrüstelGP a finalement succombé dimanche à ses multiples blessures. Une onde de choc qui a secoué tous les pilotes, debout sur la ligne de départ avant le lancement de la course. Le regard embué de larmes, Fabio Quartararo s’est sans doute promis de briller en mémoire de son ami. Chose promise, chose due. Après un départ réussi – le nouveau "holeshot device" n’y étant pas pour rien -, le Niçois s’est rapidement échappé, surpris par la chute précoce de son dauphin au classement général.

Plus d'informations à suivre...

Grand Prix d'Italie Dupasquier opéré et dans un état "toujours critique", Prüstel GP se retire de la course Moto3 IL Y A 6 HEURES