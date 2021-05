Il aurait aimé se réjouir pleinement de ce succès. Pour lui, pour l'importante opération comptable qu'il a réussie et même pour sa maman, en ce jour de fête des mères. Le sourire de Fabio Quartararo, après sa très belle victoire acquise au Grand Prix d'Italie , n'était pourtant pas celui qu'on a pris l'habitude de voir, le samedi ou le dimanche, au fil de ses poles et de ses belles performances. Comme tous les autres pilotes qu'il a dominés au Mugello, le Français a roulé avec la boule au ventre.

Quelques heures avant la course, Jason Dupasquier, pilote Moto3, a succombé aux graves blessures qu'il a subies la veille , à la suite d'une chute en qualification. Et si son équipe, PrüstelGP, avait décidé de se retirer du Grand Prix avant même l'annonce de cette triste nouvelle, les courses ont elles été maintenues. Une minute de silence a été respectée juste avant l'épreuve MotoGP par l'ensemble du paddock et par les pilotes, particulièrement affectés par l'événement.