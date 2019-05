L'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha) a réalisé le meilleur temps combiné vendredi lors des deux séances d'essais libres du GP de France MotoGP devant son compatriote Marc Marquez (Honda) et le Français Fabio Quartararo (Yamaha).

A l'occasion des deux séances d'essais libres du Grand-Prix de France Moto GP, Maverick Vinales s'est montré le plus rapide ce vendredi. Courue sous un temps couvert dans l'après-midi, la seconde séance d'essais a vu les pilotes tourner plus vite que lors de la première dans la matinée lorsque Quartararo avait réussi le meilleur temps. Plusieurs d'entre eux sont passés sous 1 minute et 32 secondes, une performance que seul le jeune Français était parvenu à réaliser le matin.

Les Yamaha ont donc affiché leur bonne forme avant les essais qualificatifs de samedi et la course dimanche. Mais Marquez, actuel leader du championnat du monde, est resté en embuscade même si les Honda se sont montrées toujours délicates comme l'a prouvé la chute de son coéquipier Jorge Lorenzo lors de la 1ere séance d'essais.

Les Ducati en embuscade

Fabio Quartararo, qui avait réalisé la pole position au précédent GP d'Espagne devenant de ce fait le plus jeune poleman de l'histoire du MotoGP, se maintient également aux avant-postes. Les Ducati officielles sont groupées aux 5e (Andrea Doviziosio) et 6e (Danilo Petrucci) places.

Alex Rins (Suzuki), actuellement deuxième au championnat à un seul point de Marquez, est assez loin (16e) tout comme Valentino Rossi (Yamaha), 14e après avoir cassé sa chaine lors de la 1ere séance.

La 3e séance d'essais libres et les essais qualificatifs ont lieu samedi, le départ de la course devant être donné à 14h dimanche.