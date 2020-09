Grand Prix de Saint-Marin

" J'ai fait beaucoup d'erreurs. je n'ai pas fait un bon départ ensuite j'ai dû me battre avec Maverick (Vinales) et j'ai voulu pousser pour rattraper Jack (Miller) mais j'ai fait une erreur ", a reconnu le pilote Petronas Yamaha SRT après le GP. "J 'ai poussé comme si c'était le dernier tour alors qu'il en restait encore beaucoup. Mais je ne suis que dans ma deuxième année de championnat et je vais apprendre de toutes les erreurs que j'ai commises aujourd'hui ."

Quartararo a insisté, il court pour gagner et pas terminer dans le paquet pour gagner des miettes. Mais pour gagner le titre, il devra trouver son équilibre mental. "Ce n'est pas en étant 4e ou 5e que l'on devient champion. Lors de la prochaine course, je veux me battre pour la victoire et pour le championnat. J'ai besoin de me relaxer mais en même temps si on n'est pas nerveux ou stressé, on ne peut pas faire de la compétition à ce niveau."