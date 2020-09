Franco Morbidelli a fait la course parfaite. L'Italien s'est offert sa première victoire en catégorie reine dimanche, sur le circuit de Saint-Marin. Après un départ parfait, Morbidelli a fait la course en tête et n'a jamais flanché. Francesco Bagnaia, tout juste revenu d'une fracture du tibia termine deuxième et l'Espagnol Joan Mir, troisième. Fabio Quartararo a lui, vécu un cauchemar, avec deux chutes. Le Français a été contraint à l'abandon et a surtout perdu la tête du championnat au profit d'Andrea Dovizioso. Johann Zarco termine 15e.