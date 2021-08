Ils avaient lâché le guidon de leur machine de MotoGP le 27 juin dernier, à Assen. Vendredi à Spielberg, Fabio Quartararo et Johann Zarco l'ont retrouvé, avec plus ou moins de bonheur. Le Red Bull Ring, théâtre du Grand Prix de Stryie, la 10e manche 2021, fait basculer le championnat du monde 2021 dans sa seconde moitié. Pour un second marathon sans répit, qu'il faut déjà attaquer à fond. Problème : la pluie s'est invitée lors de cette journée et ça n'a pas facilité la reprise de contact.

"Ce matin, ça allait. Normalement, après cinq semaines de pause, j'ai besoin d'un peu de temps pour m'y remettre, donc c'est bien d'avoir eu des sensations dès les essais libres 1, a exposé Fabio Quartararo, auteur du 8e temps lors des essais libres 1 et du 15e lors des essais libres 2, sur sa M1 officielle. Dès les premiers tours, le feeling était meilleur que l'an dernier ici, a poursuivi le numéro 1 mondial. On a une meilleure moto mais, sous la pluie, ça n'est pas ça. Les essais libres 2, c'était un peu un cauchemar. Je me sens à la limite mais je suis à deux secondes des meilleurs temps. Je ne prends aucun plaisir. C'est un peu décevant. Il va falloir faire un step pour ne pas être ridicules dimanche. J'ai zéro sensation, je ne m'amuse pas et ça n'est pas bon du tout. Même si je n'aime pas ça, je ne suis pas si mauvais sur piste mouillée. Il faut comprendre pourquoi on avait un super feeling sous la pluie en 2019 et plus du tout depuis 2020".

Fabio Quartararo (Yamaha MotoGP) au Grand Prix de Styrie 2021 Crédit: Getty Images

Zarco a tourné la page de 2020

De son côté, Johann Zarco a dressé un bilan plus satisfaisant. "Ça a été une bonne journée. Rien à dire de particulier, je suis plutôt content, a résumé le pilote Ducati Pramac, 9e de la première séance et 2e de la seconde. C'est déjà mieux que l'an dernier, ce qui prouve nos progrès depuis le début de saison. C'est bien de se sentir à l'aise dès le début du week-end et d'avoir une marge de progression. (...) J'ai des chances de faire bien sur le sec comme sur le mouillé. Dans les deux cas, il y a des progrès à faire dont j'ai parlé à l'équipe. J'ai besoin de plus de sensations."

Et puis, évidemment, le retour au Red Bull Ring ne s'est pas opéré sans faire remonter les images du crash de 2020, lors duquel le Cannois avait embarqué Franco Morbidelli (Yamaha STR) et manqué de faucher Valentino Rossi et Maverick Vinales (Yamaha Factory).

"La moto est beaucoup plus stable à cet endroit, ça m'a immédiatement fait du bien, a rassuré Johann Zarco. Elle est plus équilibrée, je suis mieux préparé, donc j'aborde ce virage avec tranquillité".

