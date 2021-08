Fabio Quartararo y a cru, l'espace de quelques secondes. En toute fin de qualification ce samedi, le Français a réalisé le meilleur temps et pensait prendre la pole position sur le circuit de Spielberg. Son tour a finalement été annulé : le pilote Yamaha, leader du championnat, partira de la troisième place dimanche , derrière Francesco Bagnaia (Ducati) et Jorge Martin (Ducati Pramac), qui décroche la deuxième pole de sa carrière.

La deuxième ligne revient à l'Australien Jack Miller (Ducati), à l'Espagnol Joan Mir (Suzuki) et au Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), 2e du classement des pilotes derrière Quartararo. L'omniprésence des Ducati aux avant-postes n'a rien de surprenant : sur six courses sur ce tracé depuis 2016, la marque italienne en a remporté cinq et KTM la dernière.

Record de la piste pour Martin

Grand Prix de Styrie "Cauchemar" pour Quartararo et "bonne journée" pour Zarco IL Y A 21 HEURES

Avec un chrono de 1'22"994, Martin, qui a manqué quatre courses sur blessure cette année, établit un nouveau record sur cette piste. En pole dès le deuxième GP de l'année à Doha (Qatar), son deuxième dans la catégorie reine, l'Espagnol de 23 ans apprécie particulièrement l'exercice : en Moto3 en 2018, il a dominé les qualifications à dix reprises sur dix-sept !

Parmi les autres grands noms, l'Espagnol Marc Marquez (Honda) s'est classé 8e des qualifications, entre deux de ses compatriotes, Aleix Espargaro (Aprilia) et Maverick Vinales (Yamaha). L'Italien Valentino Rossi (Yamaha-SRT), qui a annoncé jeudi qu'il prendrait sa retraite fin 2021, est 17e. L'Espagnol Dani Pedrosa, sorti de sa retraite le temps d'une "wildcard" (invitation) chez KTM, a signé le 14e temps et le Britannique Cal Crutchlow , qui remplace l'Italien Franco Morbidelli chez Yamaha-SRT, le 23e et dernier chrono.

Grand Prix de Styrie Un bref come-back trois ans après : Pedrosa pilotera une KTM le 8 août 20/07/2021 À 10:49