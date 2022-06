Il visait un deuxième succès de rang mais devra digérer une grosse frustration. Parti deuxième du Grand Prix des Pays-Bas dimanche, Fabio Quartararo a commis sa première grosse erreur de la saison après seulement quatre tours. Le pilote niçois a en effet perdu l'avant en tentant un dépassement sur Aleix Espargaro au virage 5. Il était, à ce moment, troisième derrière l'Espagnol et Francesco Bagnaia, qui avait conservé sa première place.

Reparti dans la foulée sur une monture quelque peu amochée, le pilote Yamaha est ensuite brièvement passé au stand à 17 tours de l'arrivée. La fin de sa journée ? De manière surprenante, non. El Diablo est en effet reparti avec un tour de retard pour rechuter dans le même virage à 14 tours du terme. Cette fois, en perdant l'arrière. Et en se relevant un peu blessé, et surtout très énervé.

Quartararo conservera quoiqu'il arrive sa place de leader au championnat du monde. Mais cet épisode pourrait laisser des traces. Espérons au moins qu'elles ne soient pas physiques.

