Sur le papier, Fabio Quartararo a tout pour partir en vacances l'esprit léger. Dans les faits, le Français aura probablement besoin d'un peu de temps pour digérer un Grand Prix des Pays-Bas durant lequel rien ne s'est passé comme il l'avait imaginé. Grand favori à Assen, le champion du monde en titre a chuté - deux fois - et grillé un joker avant une longue trêve de cinq semaines. Même si sa marge de 21 points est encore confortable.

La jauge de confiance qu'il n'avait cessé de remplir, d'abord au prix d'une sérénité en toute circonstance, ensuite grâce à une maîtrise absolue, a peut-être fini par déborder. Sur le plus vieux circuit du Mondial, où il s'était déjà imposé la saison dernière, le Niçois était bel et bien l'homme à battre malgré le tour sensationnel réussi par Francesco Bagnaia samedi en qualification.

Quartararo est redevenu humain

J'ai fait une erreur de débutant, j'ai attaqué comme si c'était le dernier tour ou le dernier virage, a-t-il admis après coup. Je n'aurais pas dû attaquer comme ça au 5e tour. Ce sont des erreurs stupides. Mais c'est comme ça que l'on apprend." C'est peut-être là le point de départ du scénario catastrophe qu'il a vécu dimanche. Après un départ moyen, il a vu l'Italien tenter de s'échapper pour s'offrir une chance de résister au Français. C'était inconcevable pour Quartararo, alors troisième derrière Aleix Espargaro . ", a-t-il admis après coup.."

Fabio Quartararo à terre après une chute lors de la course du Grand Prix des Pays-Bas à Assen Crédit: Getty Images

"El Diablo" est subitement redevenu faillible, après une série de six courses où il avait engrangé 128 points sur 150 possibles, alors que tous ses rivaux directs - Espargaro, Bagnaia, Bastianini - s'étaient sabordés au moins une fois. Ce dimanche, les rôles ont été complètement inversés, puisque le chouchou de Ducati s'est imposé alors que le rival d'Aprilia a réussi une remontée épique, jusqu'au quatrième rang, après avoir été embarqué au loin par la chute de Quartararo.

Pénalisé à Silverstone

"Le vainqueur d'aujourd'hui, c'était lui vu le rythme qu'il avait", a d'ailleurs admis Quartararo au micro de Canal+. Je me suis excusé auprès de lui pour mon erreur. Il a fait une très belle course." Lui sera assurément l'homme à surveiller lors de la deuxième partie de saison. Même si le leader du Mondial refuse de focaliser son attention sur un seul rival. "Je ne peux pas répondre à cette question, a ajouté le pilote de 23 ans. À chaque course l'adversaire change, on voit très bien que le niveau est très très haut et que les cinq ou six premiers seront les adversaires".

Quartararo, lui, sera seul contre tous dans une deuxième moitié de saison qui lui a souvent moins réussi que la première depuis qu'il est en MotoGP. Bonne nouvelle : la rentrée aura lieu à Silverstone, un circuit qu'il apprécie et où il s'est imposé la saison dernière. Mauvaise nouvelle : il devra y effectuer un "long lap penalty" après avoir été sanctionné pour sa première erreur à Assen.

