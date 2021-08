Fabio Quartararo (Yamaha) a dominé les deux premières séances d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne. En essais libres 2, l'après-midi, le pilote de 22 ans s'est tordu la cheville gauche en glissant au virage N.8. Souffrant, il est tout de même parvenu à se lever pour quitter la piste et rejoindre son garage en boîtant, avant de se remettre en selle et d'améliorer son chrono. "Ca va, je n'ai pas vraiment de douleur sur la moto", a-t-il rassuré ensuite. "Les sensations seront normales demain (samedi), j'aurai juste un peu mal mais ça fait partie du jeu."

Avec un tour bouclé en 1'59"317, il devance l'Australien Jack Miller (Ducati) et l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac). Suivent les Honda des Espagnols Pol Espargaro et Marc Marquez, tombé à 274 km/h en EL1. Le second a été dispensé de ses activités médiatiques en fin de journée à cause d'une conséquence inattendue de sa chute: Marquez a dû faire nettoyer ses yeux, dans lesquels du sable était entré, puis les garder fermés autant que possible jusqu'au soir.

Deux des favoris sont absents du Top 10, qualificatif pour la 2e et dernière partie des qualifications (Q2): l'Espagnol Joan Mir (Suzuki, 13e) et l'autre Français Johann Zarco (Ducati-Pramac, 14e). Ils devront améliorer leurs temps en essais libres 3 à 09h55 locales (10h55 françaises) samedi, s'ils ne veulent pas avoir à passer par le repêchage des "qualifs" (Q1) à 14h10 (15h10). Chez Yamaha, le Britannique Cal Crutchlow, acteur à plein temps du MotoGP jusqu'à l'an dernier et désormais pilote d'essais du constructeur japonais, remplace l'Espagnol Maverick Vinales, dont le contrat a été rompu avant son terme.

Chez Yamaha-SRT, un autre Britannique évoluant habituellement en Moto2, Jake Dixon, supplée l'Italien Franco Morbidelli, convalescent après une opération à un genou en juin. L'Italien Lorenzo Savadori (Aprilia) fait lui son retour en piste après avoir été opéré d'une fracture à la cheville droite début août. Silverstone, l'un des circuits les plus longs et les plus rapides du calendrier, n'était pas au programme en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19 mais revient cette année à guichets fermés.

Classement combiné des deux premières séances d'essais libres MotoGP du Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone (5,900 km)

1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 1:59.317

2. Jack Miller (AUS/Ducati) à 0.512

3. Jorge Martin (ESP/Ducati-Pramac) 0.622

4. Pol Espargaro (ESP/Honda) 0.718

5. Marc Marquez (ESP/Honda) 0.734

6. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.785

7. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 0.902

8. Brad Binder (RSA/KTM) 0.998

9. Alex Rins (ESP/Suzuki) 1.075

10. Valentino Rossi (ITA/Yamaha-SRT) 1.083

...

13. Joan Mir (ESP/Suzuki) 1.408

14. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 1.493

NDLR: les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps des trois premières séances d'essais libres participent directement à la deuxième séance qualificative (Q2), qui détermine les douze premières places sur la grille de départ. Les autres doivent participer à une séance qualificative préalable (Q1) dont les deux plus rapides sont repêchés pour la Q2.

