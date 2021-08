Maverick Vinales, dont le contrat avec Yamaha a été rompu la semaine dernière, essayera l'Aprilia qu'il pilotera en 2022 les 31 août et 1er septembre sur le circuit italien de Misano, a annoncé sa future équipe jeudi. Aprilia précise que ces essais marquent "le début de l'intégration de Maverick dans la structure qui l'accompagnera tout au long de la saison 2022" et d'une "phase d'adaptation pratique en termes d'ergonomie et de préférences, dont nous savons qu'elles varient pour chaque pilote".

Libre de toute obligation pour la fin de saison après sa rupture prématurée avec Yamaha, Maverick Vinales pourrait faire ses débuts en compétition avec sa nouvelle équipe dès 2021. Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end à Silverstone, c'est toutefois la paire habituelle formée par Aleix Espargaro et Lorenzo Savadori qui est engagée par la marque italienne.

Maverick Vinales avait signé avec Yamaha jusqu'en 2022 mais les deux parties ont décidé fin juin de se séparer un an plus tôt en raison de tensions grandissantes. Puis au Grand Prix de Styrie début août, l'Espagnol a piloté d'une manière susceptible d'endommager sa moto, ce qui a conduit la marque au diapason à le suspendre pour une course puis à se séparer définitivement de lui.

