L'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini) a pris dimanche le meilleur temps des essais de pré-saison MotoGP à Sepang (Malaisie), où la pluie a permis au champion du monde français Fabio Quartararo (Yamaha) de se tester dans des conditions défavorables. En attendant les favoris, encore en rodage, Bastianini a signé le record de la piste de Sepang. Le tenant du titre Quartararo a pris le 7e temps, juste derrière le vice-champion 2021 Francesco Bagnaia (Ducati) et juste devant Marc Marquez (Honda), de retour de blessure.

54 tours de piste pour Quartararo

Le 2e et dernier jour de ces essais a été contrarié à mi-journée par une forte pluie. Certains pilotes, comme Joan Mir et Alex Rins (Suzuki), ont décidé de s'arrêter là, quand d'autres ont en ont profité pour tester les machines 2022 sur une piste détrempée. Ainsi Quartararo, qui expliquait en décembre à l'AFP que les conditions mixtes ou pluvieuses étaient "un de (ses) points faibles", a enchaîné les tours. Le Français de 22 ans a été l'un des plus assidus avec 54 boucles (contre une vingtaine seulement pour certains).

Derrière Bastianini, Aleix Espargaro (Aprilia) est encore apparu en forme avec le second temps, après avoir pris le premier chrono samedi. Ces premiers tests de l'année sont l'occasion pour les pilotes de se familiariser avec les nouveaux développements. Avant le début de saison au Qatar le 6 mars, l'Indonésie accueille la semaine prochaine (11-13 février) d'autres essais à Mandalika.

Classement du 2e jour d'essais à Sepang:

1. Enea Bastianini (Ducati-Gresini) 1:58.131

2. Aleix Espargaro (Aprilia) +0.026

3. Jorge Martin (Ducati-Pramac) +0.112

4. Alex Rins (Suzuki) +0.130

5. Maverick Vinales (Aprilia) +0.130

6. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.134

7. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.182

8. Marc Marquez (Honda) +0.201

9. Johann Zarco (Ducati-Pramac) +0.282

10. Pol Espargaro (Honda) +0.289

