Vers un retour à la "normale" ? Après deux saisons remaniées en raison de la crise sanitiaire, les organisateurs du MotoGP souhaitent remettre en place un programme plus conforme à ses anciennes habitudes. Avec, notamment, plus de Grands Prix. Ainsi, la FIM et la Dorna envisagent de faire de l'année 2022 la saison la plus longue de l'histoire du championnat. Au programme : 21 épreuves, dont deux toutes nouvelles, en Finlande et en Indonésie.

Selon un calendrier provisoire, le prochain exercice débuterait le 6 mars prochain, au Qatar, comme de coutume. Il serait suivi de l'un des deux nouveaux venus, le Grand Prix d'Indonésie. Viendraient ensuite les passages en Argentine, puis aux Etats-Unis, avant une tournée européenne qui débuterait au Portugal. Le Grand Prix de France conserverait son créneau habituel au 15 mai. Valence accueillerait toujours l'épreuve finale pour un baisser de rideau au 13 novembre.

Saison 2022 Vinales essayera sa future Aprilia dès le 31 août 26/08/2021 À 12:47

"Toutes les dates et la présence de spectateurs sont soumis à l'évolution de la pandémie et à l'approbation des gouvernements concernés et des autorités locales", soulignent la Fédération internationale de motocyclisme et la Dorna, promoteur du championnat.

Le programme prévisionnel de la saison 2022

06/03 : Grand Prix du Qatar

20/03 : Grand Prix d'Indonésie

03/04 : Grand Prix d'Argentine

10/04 : Grand Prix des Etats-Unis

24/04 : Grand Prix du Portugal

01/05 : Grand Prix d'Espagne

15/05 : Grand Prix de France

29/05 : Grand Prix d'Italie

05/06 : Grand Prix de Catalogne

19/06 : Grand Prix d'Allemagne

26/06 : Grand Prix des Pays-Bas

10/07 : Grand Prix de Finlande (sous réserve de l'homologation du circuit)

07/08 : Grand Prix de Grande-Bretagne

21/08 : Grand Prix d'Autriche

04/09 : Grand Prix de Saint-Marin

18/09 : Grand Prix d'Aragon

25/10 : Grand Prix de Japon

02/10 : Grand Prix de Thaïlande

16/10 : Grand Prix d'Australie

23/10 : Grand Prix de Malaisie

06/11 : Grand Prix de Valence

Saison 2022 L'aventure continue pour Zarco : le Français prolonge avec Pramac en 2022 03/06/2021 À 10:08