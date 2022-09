Un de plus. Le MotoGP a annoncé l'arrivée au calendrier d'un nouveau Grand Prix : l'Inde fera son entrée au programme dès 2023. Objectif ? Poursuivre le développement en Asie. Un véritable enjeu pour les constructeurs. La course est prévue sur le circuit international de Buddh, non loin de New Delhi, qui a accueilli trois fois la Formule 1, entre 2011 et 2013.