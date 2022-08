Tech3 s'associe. La marque espagnole GasGas, propriété de l'équipe KTM, va rejoindre la catégorie reine du sport moto en 2023 aux côtés de l'écurie française, a-t-elle annoncé vendredi, confirmant aussi le retour dans le giron KTM de l'Espagnol Pol Espargaro. Déjà engagée en Moto2 et en Moto3, GasGas va s'associer à la structure qui est l'équipe satellite de KTM depuis 2019, dès la saison prochaine en MotoGP. Le tout, avec une nouvelle livrée rouge et blanche, qui remplacera le orange actuel sur les actuelles motos KTM-Tech3, présentée lors d'une conférence de presse en marge du Grand Prix d'Autriche disputé ce week-end.

Ad

Cette nouvelle équipe sera officiellement appelée "GasGas Factory Racing Team" et devrait apparaître en tant qu'équipe officielle, distincte de l'équipe d'usine KTM. En revanche, GasGas et KTM, qui appartiennent toutes les deux au groupe Pierer Mobility, auront "la même moto, les mêmes spécifications et évolueront de la même manière", a expliqué à l'AFP Hervé Poncharal, qui dirige l'écurie KTM-Tech3.

Saison 2023 Vers une prolongation de Zarco chez Pramac 04/08/2022 À 16:46

Le GP d'Autriche a aussi été l'occasion pour Tech3 d'annoncer l'arrivée de Pol Espargaro, le frère d'Aleix Espargaro, pilote Honda depuis 2021, et qui retrouvera dès la saison prochaine le giron KTM, équipe avec laquelle il avait couru en MotoGP de 2017 à 2020. Il avait également fait ses débuts en catégorie reine avec Tech3.

Qui aux côtés d'Espargaro ?

Pour l'heure, l'identité de son coéquipier n'est pas encore connue mais KTM souhaiterait conserver le Portugais Miguel Oliveira. Actuellement pilote au sein de l'écurie d'usine, Oliveira cèdera en 2023 la place à l'Australien Jack Miller (actuellement pilote Ducati), qui aura pour équipier le Sud-Africain Brad Binder, confirmé chez KTM.

Si l'arrivée du Portugais est officialisée, les deux pilotes actuellement chez Tech3-KTM, l'Australien Remy Gardner et l'Espagnol Raul Fernandez, 23e et 24e provisoires au championnat des pilotes, quitteront alors l'équipe autrichienne.

Saison 2023 Miller change d'air et chipe le guidon d'Oliveira chez KTM 09/06/2022 À 09:27