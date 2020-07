Bubba Wallace avec un tee-shirt "I Can't Breathe".

Alors qu'une corde de pendu a été retrouvée courant juin dans le garage de Bubba Wallace, seul pilote afro-américain en Nascar, Donald Trump lui a demandé de présenter ses excuses.

Donald Trump a fait l'annonce sur Twitter lundi. Le président américain a en effet demandé des excuses à Bubba Wallace, le seul pilote noir titulaire en Nascar, qui avait provoqué l'émoi dans le pays quand un noeud coulant avait été découvert dans son garage, courant juin. Les autorités fédérales avaient rapidement ouvert une enquête, la corde de pendu rappelant les lynchages pratiqués aux Etats-Unis pendant les périodes esclavagiste et ségrégationniste. En plein mouvement "Black Lives Matter", l'affaire avait eu un écho médiatique très fort.

Mais très rapidement l'enquête avait déterminé que la corde, même si elle avait effectivement la forme d'un noeud coulant, avait été installée dans le garage des mois auparavant et que le pilote n'avait donc pas été la cible d'un crime raciste. "Est-ce que Bubba Wallace s'est excusé auprès de tous ces grands pilotes et responsables de la Nascar qui lui sont venus en aide, l'ont soutenu et étaient prêts à tout sacrifier pour lui, avant de se rendre compte que tout cela n'était qu'un autre canular?", a tweeté le président Trump lundi matin.

Nascar Fin de l'enquête du FBI : Wallace n'a pas été visé par un acte raciste 24/06/2020 À 07:27

Tous les pilotes avaient réagi en solidarité, le pensant victime d'un crime raciste, et même après la conclusion de l'enquête la Nascar avait rappelé que le noeud coulant était bien réel, tout comme sa préoccupation pour Bubba Wallace. "Avec le recul, j'aurais dû utiliser le mot "présumé" dans notre déclaration", avait cependant nuancé le président de la Nascar, Steve Phelps, qui avait évoqué dans un premier temps "un acte odieux".

Cet épisode "et la décision du drapeau ont provoqué les pires audiences" télévisées pour ce championnat automobile, a ajouté lundi le président Trump, faisant référence à la décision le mois dernier de la Nascar d'interdire le drapeau confédéré de ses gradins pendant les courses. Depuis la mort de George Floyd, beaucoup de manifestants s'en prennent à des symboles du passé raciste et esclavagiste des Etats-Unis, comme les statues et les drapeaux confédérés. Un mouvement auquel Donald Trump s'est fortement opposé, le qualifiant de "révolution culturelle gauchiste".

Nascar Bubba Wallace, le visage de "Black Lives Matter" au coeur de la Nascar 23/06/2020 À 13:24