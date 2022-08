Un record du monde qui tenait depuis treize ans. Ce samedi, à l'occasion des Championnats d'Europe de natation, qui se déroulent du côté de Rome en Italie, le jeune nageur roumain David Popovici, âgé aujourd'hui de seulement 17 ans, a battu le record du monde sur la distance reine du 100 mètres nage libre.

Son chrono de 46''86 efface celui réalisé par le Brésilien César Cielo, qui était de 46''91, établi lors des championnats du monde de natation... à Rome lors de la courte époque des combinaisons en polyuréthane. A l'époque, le nageur était alors devenu le tout premier homme à nager sous la barre des 47 secondes, avec une combinaison homologuée.

Rome, terres d'exploits pour Popovici

De son côté, David Popovici avait déjà marqué les esprits lors de sa demi-finale sur cette même distance, ce vendredi. Dans un temps de 46''98, il avait alors battu le record d'Europe et était même devenu le plus jeune nageur à être descendu sous les 47 secondes.

Il était aussi devenu le quatrième homme seulement à descendre sous les 47 secondes derrière Cielo, le Français Alain Bernard (46.94) et l'Américain Caeleb Dressel (46.98). A noter que la marque de Bernard n'avait toutefois pas été homologuée officiellement en raison d'une combinaison non-valide.

Révélé lors des Championnats d'Europe juniors l'été dernier, déjà à Rome, Popovici avait confirmé quelques semaines plus tard aux Jeux olympiques de Tokyo. Alors qu'il n'avait que 16 ans, il avait échoué à 2 centièmes du bronze en finale du 200 m nage libre avant de prendre la septième place de la finale du 100 m nage libre.

Grousset frustré

Lors des Championnats du monde de Budapest en Hongrie, il y a environ deux mois, le Roumain avait décroché l'or sur le 100 mètres mais également sur le 200 mètres nage libre. Ce samedi, du côté de Rome, pour décrocher ce titre continental et ainsi garnir encore un peu plus sa collection de sacres, Popovici a fait mieux que le Hongrois Kristof Milak (47''47) et l'Italien Alessandro Miressi (47''63).

De son côté, le Français Maxime Grousset doit se contenter de la quatrième place. En tête à la mi-course, le Français a ensuite coincé lors du dernier 50 mètres.

