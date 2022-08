Que s'est-il passé ?

Les courses 25 kilomètres eau libre messieurs et dames ont été stoppées au 11e des 15 tours, après 3h30, à cause des conditions météo jugées dangereuses. La mer Méditerranée était en effet très agitée, avec un vent assez intense, et le risque d'arrêt des épreuves planait depuis le départ donné à 13h. La météo avait d'ailleurs obligé l'organisation à regrouper les épreuves masculines et féminines tout au long du week-end. Cet arrêt a été constaté peu après 17h.

Ad

Championnats d'Europe Olivier premier médaillé en eau libre, Muller trop juste IL Y A 11 HEURES

Selon l'AFP, qui citait la Fédération française de natation (FFN), peu après 19h00, soit après deux heures de flou et de discussions, il a été annoncé que les épreuves ne reprendraient pas et étaient même annulées. Puis, la Ligue européenne de natation (LEN European Aquatics) a annoncé officiellement l'annulation des épreuves à 20h28 par communiqué.

A savoir que les compétitions en eau libre se disputent à Ostie, à une trentaine de kilomètres de la ville de Rome où les championnats d'Europe bassin, artistique et saut ont lieu.

Pourquoi la course a fait polémique ?

A cause de l'arrêt impromptu des épreuves, sans informations données au préalable au sein des staffs techniques qui sont chargés d'informer leur nageurs en temps réel. Chez les hommes, il y a surtout eu cette histoire d'arrivée improvisée par l'équipe d'Italie. Au 11e des 15 tours du circuit, après 21 kilomètres, le trio italien de tête s'est dirigé vers la plaque d'arrivée pour aller la frapper, comme le stipule le règlement en eau libre, que ce soit pour une course normale ou une course stoppée prématurément.

Mario Sanzullo a frappé la plaque en premier. Le champion du monde Dario Verani l'a frappé en 2e. Matteo Furlan en 3e. Cette aire d'arrivée n'avait été officiellement pas déployée par l'organisation. Il n'y avait pas de juges pour valider ces touches officiellement, comme l'a précisé France Télévisions.

Problème majeur : les autres nations n'ont pas été mises au courant d'une procédure d'arrêt de la course au 11e tour, une information qui devait être donnée un tour avant selon le règlement. Le Français Axel Reymond qui était en chasse des Transalpins, a continué à faire le circuit normalement avant d'être stoppé par un scooter des mers de l'organisation.

L'Italie avait déjà fait parler d'elle un peu avant. Au 9e tour, les trois hommes avaient sprinté pensant que la course serait automatiquement stoppée après le passage aux 3h. Sauf que non. Les Transalpins avaient perdu leur avance sur leurs principaux poursuivants, dont le Français Axel Reymond. Avant de reprendre les commandes.

La course dames a aussi été arrêtée mais sans l'affaire de la plaque. C'est la Française Caroline Jouisse qui était en tête au moment de l'arrêt de la course. Les Italiennes Veronica Santoni et Barbara Pozzobon étaient derrière elle.

La Française Caroline Jouisse après l'arrêt du 25 km en eau libre lors des Championnats d'Europe de Rome 2022 Crédit: Getty Images

Quelle a été la réaction des athlètes ?

Le Français Axel Reymond a semblé perdu face à la tournure des événements au micro de France Télévisions. "J'étais au 11e tour et un scooter se place devant mois et me dit : 'Arrête-toi, c'est fini, la course est terminée'. Moi, je ne comprends rien car j'étais un peu tout seul dans les vagues. Dans les vagues, ça allait, j'étais bien, et je commençais à rattraper du monde. J'étais derrière les gens et puis je tourne à la bouée et je ne vois plus personne et un scooter devant moi qui me dit de m'arrêter."

Il a bien confirmé qu'il n'avait pas eu la fameuse information de l'arrêt de l'épreuve. "D'habitude on a deux pontons, là on n'avait qu'un bateau à 400-500 mètres du large. On arrive là tous les 1166 mètres pour prendre des informations. Moi, la dernière info que j'ai eue, c'est : 'Il reste cinq tours' Je ne sais pas. D'habitude, ils nous disent : "Ils vont peut-être finir dans 1 ou 2 tours, y'aura peut-être photo finish, donc place-toi devant'. Je n'ai rien eu comme info et je n'ai rien entendu."

De son côté, Julien Issoulié, le directeur technique national de la Fédération française de natation, a confirmé qu'il y avait eu un souci dans la transmission des ordres. "On a pas eu d'informations. Lors de la réunion technique, ils avaient annoncé que s'ils devaient stopper la course, ils préviendraient un tour avant tous les entraîneurs du ravitaillement. Là, il n'y a pas eu d'information qui a circulé et on a vu des nageurs bifurquer vers la plaque d'arrivée, sans aucune information."

La situation a aussitôt fait réagir la double championne du monde du 10 km en eau libre Aurélie Muller. "Encore une belle promotion de notre sport. Comédie Del Arte", a écrit la Française sur Twitter.

Que dit le règlement ?

En cas de conditions dangereuses, la course peut être stoppée après 15 kilomètres ou 3h de course. En cas d'arrêt impromptu de l'épreuve, comme cela a été le cas samedi, il faut que les équipes soient prévenues un tour avant.

Des médailles vont-elles être attribuées ?

Ces deux 25 kilomètres resteront sans podium, ni résultats officiels, même si la barrière des 15 kilomètres - 3h de course a été dépassée. L'organisation s'est déclarée incapable de faire un classement officiel et a présenté ses excuses aux athlètes. Selon France Télévisions, toutes les équipes ont souhaité l'annulation des épreuves.

Le Français Axel Reymond (de dos), furieux, discute avec l'Italien Dario Verani (de face) après l'arrêt du 25 km en eau libre lors des Championnats d'Europe de Rome 2022 Crédit: Getty Images

Championnats d'Europe Les deux relais en argent, le bronze pour Ndoye Brouard : les Bleus à la fête à Rome 17/08/2022 À 16:06