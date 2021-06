Mehdy Metella n'a plus le droit à l'erreur. Pour s'offrir un sésame olympique individuel, le Français devra nager au minimum en 51.96 en finale dimanche soir en finale du 100 mètres papillon des championnats de France, qui se déroulent à Chartres. Ce qu'il devrait réussir, tant il a fait mieux en séries dans la matinée, qu'il a dominées en 51.18, un niveau chronométrique qu'il n'avait plus atteint depuis le printemps 2019.

"J'étais surpris, le but, c'était de nager entre 52 secondes et le temps demandé (53.52 en séries, NDLR). Je relâche dans les dix derniers mètres, je touche et je vois 51 secondes 18", raconte le sprinter guyanais de 28 ans, qui court après la forme depuis son opération de l'épaule gauche il y a un an et demi.

Grousset devance Manaudou

En séries du 50 mètres, Florent Manaudou, billet olympique en poche depuis le terme de la première phase de qualification fin mars, a été devancé par Maxime Grousset (22 ans) : le champion olympique 2012 et vice-champion olympique 2016 de l'aller simple a nagé en 22.20 quand Grousset a bouclé sa course en 21.94.

Pour empocher l'unique billet encore disponible sur 50 mètres, Grousset devra nager au minimum en 22"01 en finale. "Je me suis carrément bien senti, j'étais relâché. Il me reste un peu de fraîcheur, je m'étonne", a décrit le Néo-calédonien, qui s'entraîne à l'Insep.

Sur 50 mètres dames, c'est Mélanie Hénique, déjà qualifiée pour Tokyo sur la distance, qui a réalisé le meilleur temps des séries en 24.55, devant Charlotte Bonnet (24.99), Marie Wattel (25.04) et Béryl Gastaldello (25.08).

