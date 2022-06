Un duel pour un déclic. Maxime Grousset avait déjà réussi ses Mondiaux, avant sa demi-finale du 50 mètres nage libre, jeudi à Budapest. Crédité du huitième temps à égalité avec Bruno Fratus, le vice-champion du monde du 100 m a dû passer par un barrage pour atteindre la finale. Cela a titillé son esprit compétitif et il a battu son record personnel, pour écarter l’expérimenté brésilien, médaillé de bronze sur la distance lors des derniers Jeux Olympiques. Ce vendredi, il a continué sur sa lancée et a glané une nouvelle breloque

"Hier (jeudi, NDLR), je fais mon meilleur temps sous pression (21"59), lors d’un duel, là, je réitère (nouveau record personnel : 21"57), c’est ce que je pouvais faire de mieux je pense, sur 50 mètres", s’est enthousiasmé le Français de 23 ans, après avoir obtenu la médaille de bronze, au micro de France Télévisions. Il insiste, l’opposition directe de la veille avec Fratus a changé la donne : "Comme si, ça y est, je pouvais être sur le podium. J’en étais convaincu."

Maxime Grousset lors des Mondiaux de natation 2022 Crédit: Getty Images

"Cette année, on n’a quasiment pas travaillé la vitesse"

Je rêvais peut-être même de faire champion du monde", a concédé la dernière chance tricolore sur cette épreuve, Ce sentiment d’être un rescapé, d’avoir su se transcender dos au mur - avec l'obligation de la toucher en premier -, a même fait naître chez Grousset l’espoir d’un sacre surprise. "", a concédé la dernière chance tricolore sur cette épreuve, Florent Manaudou n’ayant pas passé le cap des demies . La relève a donc été assurée, en partie.

Pas de regret, cependant, à l’aune de l’écart entre Maxime Grousset et le nageur britannique Benjamin Proud (1er en 21"32), qui l’a donc battu de 25 centièmes. Un monde, sur une simple traversée de bassin : "Ils ont été plus rapides que moi de deux dixièmes (Michael Andrew a pris l’argent en 21"41, NDLR), j’ai des choses à aller chercher."

Pour aller chercher ces fameuses choses, Maxime Grousset devra passer par un entraînement spécifique : "Il faut que je travaille le 50 m, cette année, on a travaillé surtout le 100 m et le 200 m, on n’a quasiment pas travaillé la vitesse… donc je suis assez étonné d’être là aujourd’hui." Dans un tel contexte, il y a décidément de quoi être satisfait de repartir, encore, avec une récompense autour du cou, même si elle n’est pas du plus beau métal : "Je me redécouvre sur 50 et je fais une médaille, je ne peux être que content." En attendant qu’un nouveau déclic le titille ?

