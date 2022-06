Axel Reymond, double champion du monde en titre, a remporté la médaille d'argent du 25 km en eau libre jeudi aux Mondiaux de natation de Budapest, derrière Dario Verani. L'Italien a été sacré au terme de 5 heures, deux minutes et 21 secondes d'effort et devance le Français d'un peu plus d'une seconde. Le Hongrois Peter Galicz, arrivé presque 14 secondes plus tard, complète le podium.

Axel Reymond avait été titré sur cette distance en 2017, déjà à Budapest, avant de récidiver deux ans plus tard à Gwangju en Corée du Sud. Avec cette deuxième place, le nageur de 28 ans offre à l'équipe de France d'eau libre sa deuxième médaille de ces Mondiaux après l'argent décroché par Aurélie Muller sur le 5 km lundi.

