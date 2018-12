Caeleb Dressel et Katinka Hosszu en figures de proue à Hangzhou

Ils sont tous les deux septuples champions du monde en titre, l'un en grand bassin, l'autre en petit : l'Américain Caeleb Dressel et la Hongroise Katinka Hosszu font office de figures de proue aux Mondiaux de natation en petit bassin, de mardi à dimanche à Hangzhou, en Chine.

A 22 ans, Dressel, sept fois médaillé d'or mondial en bassin olympique (50 m) à l'été 2017 à Budapest (trois fois en individuel, quatre en relais), est la tête d'affiche d'un contingent américain de 35 nageuses et nageurs, en l'absence de la reine Katie Ledecky. Le Floridien nagera les 50 m et 100 m en nage libre et en papillon.

Si le sprinteur américain a encore peu de références en bassin de 25 m, Hosszu en est particulièrement friande. A 29 ans, la marathonienne des bassins, perturbée par des problèmes personnels cette année (elle a annoncé s'être séparée de son mari et entraîneur, l'Américain Shane Tusup, au printemps), va renouer cette semaine avec les plannings chargés qu'elle a pris l'habitude de se concocter : elle est attendue au départ des trois distances au programme en quatre nages (100 m, 200 m et 400 m) comme en dos (50 m, 100 m et 200 m), et de deux courses en papillon (100 m et 200 m). Dans sept de ces huit épreuves (le 50 m dos excepté), la Hongroise est tenante du titre mondial en petit bassin.

Outre Ledecky, s'ajoutent à la catégorie grands absents la fusée suédoise Sarah Sjöström, le brasseur britannique Adam Peaty, les sprinteurs australiens Kyle Chalmers et Cate Campbell, ou encore le Chinois Sun Yang.

Sont au rendez-vous en revanche les Australiens Cameron Mc Evoy (100 m), Emily Seebohm (100 m dos et 200 m dos) et la jeune Ariarne Titmus (400 m, 800 m), les dossistes américains Ryan Murphy et Kathleen Baker, les Sud-Africains Cameron van der Burgh et Chad Le Clos, ainsi que le sprinter russe Vladimir Morozov.