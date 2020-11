Le plus haut tribunal du sport, basé à Lausanne, a considéré que, selon la plus forte probabilité, Jack "n'a pas intentionnellement ingéré du Ligandrol" et a donc réduit son interdiction de compétitions à deux ans, à partir du 12 juillet 2019. Ce qui, en théorie, lui permet de candidater à une place aux Jeux olympiques de Tokyo, qui commencent le 23 juillet 2021 après le report d'un an dû à la pandémie de coronavirus.