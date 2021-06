Fantine Lesaffre et Cyrielle Duhamel ont obtenu ce mardi leur qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo sur 200 m 4 nages, à Chartres. Cette compétition est la dernière chance pour les nageurs français de décrocher un billet olympique. Duhamel, 21 ans, a remporté la finale du 200 m 4 nages en 2 min 11 sec 57, pour 2 min 12 sec 56 demandés par l'encadrement bleu, devant Lesaffre, 26 ans, deuxième en 2 min 12 sec 47.

Elles sont les septième et huitième nageuses françaises qualifiées pour les Jeux de Tokyo (23 juillet-8 août). Le jeune Léon Marchand (19 ans) s'y est invité avec brio un peu plus tôt sur 400 m 4 nages en pulvérisant son record de France de plus de cinq secondes. Cinq autres avaient d'ores et déjà leur sésame en poche avant cette semaine de compétition : Florent Manaudou (50 m), Marie Wattel (100 m et 100 papillon), Yohann Ndoye Brouard (100 m dos et 200 m dos), Mélanie Hénique (50 m) et David Aubry, lui au titre de son podium mondial (bronze) sur 800 m en 2019.

