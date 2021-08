Superbe doublé pour Robert Finke. L'Américain de 21 ans a été sacré champion olympique du 1.500 m nage libre dimanche aux JO de Tokyo, après avoir déjà créé la surprise en dominant le 800 m. Longtemps en embuscade, Finke a bouclé la distance en 14'39"65, dominant dans la dernière longueur l'Ukrainien Mykhailo Romanchuk (14'40"66) et l'Allemand Florian Wellbrock (14'40"91).

Pour ses premiers Jeux, le nageur de Tampa a encore déjoué les pronostics, alors que Wellbrock, champion du monde 2019 de la distance et détenteur de la meilleure performance de l'année (14'36"45 en avril), avait fait l'essentiel de la course en tête. Parti très fort, comme déjà sur 800 m dont il avait pris l'argent jeudi, l'Italien Gregorio Paltrinieri n'a pas réussi le doublé après son titre sur la distance à Rio. Diminué par une mononucléose au début de l'été, il a fini 4e (14'45"01). L'épreuve s'est déroulée sans le Chinois Sun Yang, champion olympique aux JO-2012 de Londres et toujours détenteur du record du monde (14'31"02), suspendu quatre ans pour avoir transgressé les règles anti-dopage.

