Champion de France du 100m dos en 2019, Yohann Ndoye Brouard a vécu une drôle d’expérience, bien déplaisante, pour ses premiers Jeux Olympiques. Alors qu’il avait réussi à se hisser jusqu’en demi-finale, le natif d’Annecy a été brutalement disqualifié, la faute à une grossière erreur d’appréciation.

A mi-course, Brouard a en effet heurté le mur sur lequel les nageurs effectuent normalement leur demi-tour. Au sortir de cette contre-performance, il a expliqué comment une telle situation s’était produite : "Je n'ai pas vu le drapeau. En fait, je pensais qu'il me restait encore cinq mètres, j'allais me retourner pour donner mon coup de bras et à la place, j'ai pris le mur".

Une mésaventure qu’il explique en partie car il allait… trop vite ! "Dans ma tête, je me suis vu plus lent que ça mais en fait, j'étais plus puissant que d'habitude et au moment de tourner, j'étais trop près. Du coup, je prends le mur en demi-finales olympique alors que la finale était accessible. Je suis dégoûté et je ne réalise pas encore que je viens de louper cette occasion... Je suis vraiment déçu. Ça ne m'est jamais arrivé. Franchement, j'avais mon meilleur temps-là, j'étais super à l'aise".

