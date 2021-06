C'est peut-être enfin le terme d'un des marathons sportivo-judiciaires de ces dernières années. Sun Yang, trois fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques, ne sera pas présent à Tokyo après un dernier soubresaut d'une affaire qui dure maintenant depuis près de trois ans. Pour avoir détruit une fiole de sang avec un marteau lors d'un contrôle antidopage inopiné en septembre 2018, Sun Yang s'est vu infliger quatre ans et trois mois de suspension par le Tribunal arbitral du sport de Lausanne mardi. Une peine moindre que celle prononcée par l'instance début 2020, mais suffisante pour priver la star controversée d'une participation aux Jeux.

Sun Yang avait reçu huit ans de suspension par le TAS il y a 16 mois, avant que la décision ne soit annulée par le Tribunal fédéral suisse en décembre dernier à la stupeur générale, la faute à la "partialité" du président du panel d'arbitres et ancien chef de la diplomatie italienne, Franco Frattini. Durant l'instruction, Frattini s'était fendu de tweets qualifiés d'"extrêmement violents" et racistes, laissant ouverte la possibilité de la présence de Yang à Tokyo.

Tokyo 2020 Manuel nagera le 50m libre, Dressel fait carton plein HIER À 05:45

Déjà contrôlé positif en 2014

Le nageur était initialement qualifié pour Tokyo 2020 pour avoir rempli les critères de sélection pour les Championnats du monde disputés un an plus tôt, à savoir décrocher un titre mondial. L'affaire de l'échantillon fracassé s'était alors soldée sur un non-lieu pour un vice de forme lors de l'instruction de la Fédération internationale de natation. Sa présence durant la compétition, et ses sacres sur 200 et 400 mètres, avaient ulcéré plusieurs de ses concurrents, qui avaient refusé de lui serrer la main ou de partager les cérémonies protocolaires à ses côtés. Sun Yang avait déjà été contrôlé positif à un stimulant (trimétazidine) en 2014, sa suspension n'étant finalement révélée qu'après avoir été purgée.

Cette nouvelle peine de quatre ans et trois mois éloignés des compétitions ne met toutefois pas un terme ferme à sa carrière olympique, puisqu'elle prendra fin juste avant les JO de Paris, en 2024. Sun Yang aura alors 32 ans, et une ombre planant encore au-dessus de lui dans les bassins.

Tokyo 2020 "Je ne suis pas imbattable, loin de là" : Manaudou battu avant Tokyo HIER À 20:23