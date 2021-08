Tokyo 2020

Un mort de faim revenu de nulle part. Et un alien venu d’ailleurs. Ce dimanche, pour un 50m nage libre qui aura tenu toutes ses promesses, Florent Manaudou est allé chercher une médaille d’argent exceptionnelle après un finish complètement dingue (21''55), loin derrière l’intouchable Caeleb Dressel (21''07) qui réussit l’impossible : le premier doublé olympique 50m/100m nage libre depuis Aleksandr Popov à Atlanta. C’est la 3e médaille olympique consécutive du Français sur cette distance, après son sacre londonien et son argent brésilien. Une grande première dans l’histoire de la natation française. Immense Manaudou.

Cette médaille d’argent, le Français est allé la chercher au courage et à l'expérience. Parti comme une bombe, le Français s’est presque porté à la hauteur de Dressel à mi-bassin après son départ canon. Mais la suite a dessiné une tendance inquiétante où il a semblé coincer. Dans le même temps, Bruno Fratus, finalement 3e à deux centièmes (21"57) et Michael Andrew, cocu de l’histoire pour cinq centièmes (21"60), sont revenus à sa hauteur. L'issue du combat a semblé fatale à "Flo". Mais, à la touche, Manaudou a su s’arracher pour ne rien regretter.

Arrivé dans le bassin avec un grand sourire, il est reparti avec des larmes de joie, preuve que le chemin fut long, sinueux et franchement compliqué depuis 2016. Mais il valait assurément le coup. Après son or magnifique à Londres, son argent frustrant à Rio, le petit de la fratrie la plus dominante de l’histoire de la natation française a ajouté une ligne de plus à son immense palmarès olympique. Mieux, il partira cette fois-ci sans regret tant Dressel a fait course à part.

Une poignée de centièmes et une touche historique : l’incroyable finish de Manaudou

Dressel intouchable

Arrivé en mission à Tokyo, l’Américain a rapidement mis la concurrence au pas, dès sa sortie de coulée où ses grands bras ont dominé d’entrée la mêlée. Avec une longue d’avance sur la meute, Dressel a encore accéléré, dépassant même à mi-parcours les temps de passage du record du monde. Finalement, son chrono ahurissant lui offre le record olympique de César Cielo réussi à Pékin en 2008 (21"30).

Voilà donc l’ogre américain avec quatre médailles d’or autour du cou à Tokyo (100m nage libre, 100m papillon, 4x100m nage libre). Historique mais surtout pas définitif. Car le relais 4x100m 4 nages pourrait lui offrir le quintuplé. Simplement incroyable.

Caeleb Dressel Crédit: Getty Images

